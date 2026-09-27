Περιμετρική Καλαμάτας: Αίτημα κατοίκων για οδούς πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους

Την κατασκευή οδού πρόσβασης σε ιδιοκτησίες τους στην περιμετρική οδό Καλαμάτας, με την χρήση τμήματος του σκεπασμένου αγωγού στο αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα”, ζητούν κάτοικοι της περιοχής.

Το αίτημα τους προς τον δήμαρχο Καλαμάτας και την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών, πρόκειται να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή μεθαύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, με την προοπτική να ληφθεί απόφαση, που θα προωθηθεί στο υπουργείο.

Το αίτημα υπογράφουν οι Δημήτρης Τρουπάκης, Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Αντώνης Κατσάς, Λεωνίδας Μπακάλης και Κωνσταντίνος Χειλάς.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αναφέρει:

“Κατά την κατασκευή της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας, στο ανατολικό της όριο και συγκεκριμένα από τη χιλιομετρική θέση Κ241 έως τη θέση Κ242, έχει κατασκευαστεί παράδρομος για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις ιδιοκτησίες της περιοχής. Από τη χιλιομετρική θέση Κ242 έως την Κ243 και ειδικότερα από την οικία της Μάλαμα Μαρίας έως το ρέμα Κερεζένια, παρά το μεγάλο εύρος της απαλλοτριωμένης έκτασης, δεν κατασκευάστηκε παράδρομος, με συνέπεια να είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες. Ωστόσο, στο τμήμα αυτό, στα πλαίσια υλοποίησης των έργων διευθέτησης των ρεμάτων Κερεζένια - Πολιτέικο 1 και 2, έχει κατασκευαστεί τεχνικό (κιβωτοειδής οχετός) παράλληλα με την Περιμετρική Οδό. Οι κάτοικοι ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα ο πλακοσκεπής οχετός να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και ως παράπλευρη - τοπική οδός.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης, προκειμένου αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για να εξετάσει το θέμα,

λόγω αρμοδιότητας”.