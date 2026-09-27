Ένα νέο σημείο αναφοράς αρχίζει να κερδίζει θέση στα social media της Καλαμάτας.

Η κατασκευή για φωτογραφίες που τοποθετήθηκε από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας στο Χιλιόμετρο αξιοποιεί ιδανικά τη θέα προς την πόλη και το γαλάζιο, δημιουργώντας ένα ακόμη «φωτογραφικό» τοπόσημο.

Την ίδια ώρα, αναμένεται και νέα αντίστοιχη παρέμβαση από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, πιθανότατα σε πρώτη φάση στο λιμάνι. Έτσι, η πόλη αποκτά σταδιακά δύο νέα σημεία για χαρακτηριστικές λήψεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σύγχρονη τουριστική της εικόνα και την παρουσία της στα social media.

Η λήψη είναι της Μαρίας Μπάρδη.

Τ.Αν.