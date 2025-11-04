eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2025 21:01

Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας στο δίκτυο αδελφοποιημένων Συλλόγων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τη  συμμετοχή του στην ίδρυση του δικτύου αδελφοποιημένων Συλλόγων, το πρώτο στην Ελλάδα υπέγραψε ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας.

Η σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αίθουσα της Παναιτωλοκαρνανικής Συνομοσπονδίας στην Αθήνα , ενώ στο δίκτυο επίσης συμμετέχουν ο Όμιλος Απογόνων και Φίλων Μάρκου Μπότσαρη, η Εταιρεία Βυζαντινών και ιστορικών Μελετών Πρεβέζης,  ο Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας, η Επιτροπή Πρέβεζα: Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με  αγιασμό, το  συντονισμό της είχε αναλάβει η Γραμματέας του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών, Αλεξάνδρα Γαλάνη, ενώ παρέστη επίσης ο αντιπρόεδρος Περικλής Λιακάκης. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Όμηρος Τσάπαλος, Υπεύθυνος Τύπου Υπουργείου Οικονομίας, και ο  Ευστάθιος Χαρτάλος, Υποπτέραρχος και Πρόεδρος Συλλόγου Φιλιατρινών Αθήνας " Η Εράνη".
Για τη σημασία της αδελφοποίησης των Συλλόγων μίλησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ  Αθανάσιος Χούπης. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο .Κ. Λιακάκης, μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ανέγνωσε ποίημα που έγραψε για τον Μάρκο Μπότσαρη.
Οι πρόεδροι που υπόγραψαν το κείμενο δικτύου αδελφοποιημένων Συλλόγων,  τόνισαν ότι κοινό τους  όραμα είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας τους,  τα οποία οι σύλλογοι διαφυλάσσουν και μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές.

Κ.Μπ.

 

Κοινωνική Δραστηριότητα
