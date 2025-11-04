Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας στο δίκτυο αδελφοποιημένων Συλλόγων

Η σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αίθουσα της Παναιτωλοκαρνανικής Συνομοσπονδίας στην Αθήνα , ενώ στο δίκτυο επίσης συμμετέχουν ο Όμιλος Απογόνων και Φίλων Μάρκου Μπότσαρη, η Εταιρεία Βυζαντινών και ιστορικών Μελετών Πρεβέζης, ο Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας, η Επιτροπή Πρέβεζα: Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό, το συντονισμό της είχε αναλάβει η Γραμματέας του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών, Αλεξάνδρα Γαλάνη, ενώ παρέστη επίσης ο αντιπρόεδρος Περικλής Λιακάκης. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Όμηρος Τσάπαλος, Υπεύθυνος Τύπου Υπουργείου Οικονομίας, και ο Ευστάθιος Χαρτάλος, Υποπτέραρχος και Πρόεδρος Συλλόγου Φιλιατρινών Αθήνας " Η Εράνη".

Για τη σημασία της αδελφοποίησης των Συλλόγων μίλησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αθανάσιος Χούπης. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο .Κ. Λιακάκης, μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ανέγνωσε ποίημα που έγραψε για τον Μάρκο Μπότσαρη.

Οι πρόεδροι που υπόγραψαν το κείμενο δικτύου αδελφοποιημένων Συλλόγων, τόνισαν ότι κοινό τους όραμα είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας τους, τα οποία οι σύλλογοι διαφυλάσσουν και μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές.

Κ.Μπ.