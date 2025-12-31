Φιλανθρωπικό event στην Πάτρα από τον “Παπαφλέσσα”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό event του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών "ο Παπαφλέσσας" το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο Carousello στην Πάτρα.

Το ραντεβού του δραστήριου συλλόγου ήταν για μια ζεστή αγκαλιά, ώστε να ενισχυθεί το Άσυλο Ανιάτων Πατρών, με τη συμμετοχή του κόσμου να είναι αθρόα και συγκινητική.

Στο event έδωσε το “παρών” σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του “Παπαφλέσσα”, όπως και η εξελεγκτική επιτροπή, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και προσφοράς!

Επίσης παρόντες ήταν εκπρόσωποι του συμβουλίου του Ασύλου και ο διευθυντής του ιδρύματος Άρης Γκατζόγιας.

Η πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πηνελόπη Λαμπούση δήλωσε πως τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και ελπίδας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία!