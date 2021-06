Διακρίσεις σε διαγωνισμούς το 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Εκτός λοιπόν από το βραβείο στον διαστημικό διαγωνισμό τέχνης που οργανώνει η ESA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος), που κατέκτησαν τον Μάρτιο, διακρίθηκαν για δεύτερη χρονιά με το Χάλκινο Βραβείο του θεσμού Education Leaders Awards, στην κατηγορία “Βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία”, για το συνεργατικό eTwinning έργο που ίδρυσαν και υλοποίησαν πέρυσι με τίτλο “Εφευρέτες παιχνιδιών… οι ανακυκλωτές της χαράς”, σε συνεργασία με 14 νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται καθώς το 2ο Νηπιαγωγείο κατακτά το βραβείο "Πρωτότυπου σεναρίου" στο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργάνωνε o μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Poμποτικής και Επιστήμης WRO Hellas, αλλά και αριστείο για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού όπου συμμετείχε με 13 ακόμη νηπιαγωγεία στη δράση "To the moon and back".

Επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά μία από της μαθήτριές του διακρίθηκε στο διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα "Καθημερινοί ήρωες". Φέτος η διάκριση ανήκει σε ένα προνήπιο (5 ετών), τη Θεοδώρα Κόντου.

Τέλος, το χρωματιστό σχολείο έχει την τιμή από φέτος να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια των 2.139 (88 ελληνικών) eTwinning σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς τιμήθηκε με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, μετά από μια διαδικασία αίτησης δύο φάσεων όπου αξιολογούνται οι επιδόσεις στους εξής τομείς:

• Ψηφιακή πρακτική

• Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)

• Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

• Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού

• Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές.

Τα επιλεγμένα σχολεία «θεωρούνται πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες» στους παραπάνω τομείς, αναφέρει η επιτροπή.

Πάντως, «οι διακρίσεις μας δεν υπήρξαν αυτοσκοπός, αφού ο σκοπός του νηπιαγωγείου δεν είναι οι διακρίσεις» τόνισαν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου.