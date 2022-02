Συνέχισε να προχωράς προς το μέλλον με #Futureproof σπουδές!

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μπορεί να σου φαίνονται ιδιαίτερα γνώριμοι όταν αναρωτιέσαι ποια μπορεί να είναι η καλύτερη λύση για τις σπουδές σου τελειώνοντας το λύκειο. Eμείς συγκεντρώσαμε για εσένα τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αξίζει να ανακαλύψεις το Deree – The American College of Greece, έναν οργανισμό με ιστορία και εκπαιδευτική παράδοση 147 χρόνων:

Το υπερσύγχρονο campus στα πρότυπα των αμερικανικών πανεπιστημίων, αλλά… στην Αθήνα! Η αίσθηση ότι σπουδάζεις έξω ενώ ζεις στη χώρα σου, ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Deree, ένα μέρος το οποίο συγκεντρώνει παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου. Φοιτητές από συνολικά 78 χώρες –ανάμεσά τους η Αμερική, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Χιλή, η Μάλτα– ήδη το προτιμούν για τις σπουδές τους και μιλούν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό γι’ αυτό. Γιατί όχι και εσύ;

Το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρει γνώση αλλά και soft skills. H καθοδήγηση από τους καθηγητές, τα ατομικά και ομαδικά projects, οι πολλές φοιτητικές δραστηριότητες –η οργάνωση σε club και συλλόγους– σε βοηθούν να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη καθώς και δεξιότητες που δεν φανταζόσουν ότι διαθέτεις: αυτοπεποίθηση, ηγετικό πνεύμα, άνεση στην επιχειρηματολογία, πράγματα που θα σε ολοκληρώσουν ως προσωπικότητα και θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην επαγγελματική και προσωπική σου ζωή.

32 καινοτόμα bachelor προγράμματα που προσφέρονται από τις 3 Σχολές του Deree: School of Business and Economics, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Οι κατευθύνσεις είναι πολλές και ποικίλες και οι απόφοιτοί τους απολαμβάνουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στις κατευθύνσεις του Business, των Βιοϊατρικών Επιστημών, του Cybersecurity, των Χρηματοοικονομικών, της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, του Τουρισμού, των Επιστημών Υπολογιστών, των Παραστατικών και Εικαστικών Τεχνών, των Γραφικών Τεχνών κ.ά. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, ενώ πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Τα 6 προγράμματα STEM σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clarkson της Νέας Υόρκης

Το Deree έχει εξασφαλίσει συνεργασία με το κορυφαίο πανεπιστήμιο Clarkson της Nέας Υόρκης, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να ξεκινήσουν εδώ τις σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν στις ΗΠΑ σε προπτυχιακά προγράμματα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). To Clarkson, με έδρα στο Πότσνταμ της Νέας Υόρκης, είναι κορυφαίο αμερικανικό ερευνητικό πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει την τεχνολογική εκπαίδευση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Οι απόφοιτοί του είναι οι πιο περιζήτητοι στο είδος τους, με τις αμοιβές τους να συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των μισθών στις ΗΠΑ, και το 20% να εργάζονται ως διευθύνοντες σύμβουλοι (CEO), ανώτερα στελέχη σε θέσεις ευθύνης ή να έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρεία.

Οι εξελιγμένες εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν το Deree σε τεχνολογικό hub. Μια ματιά στη νέα υπερσύγχρονη Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Simulated Trading Room) αρκεί για να καταλάβεις ότι το Deree επενδύει στη γνώση με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία. Η Αίθουσα είναι μοναδική τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και εξοπλισμού, σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, σε βαθμό μάλιστα που θα μπορούσε να συναγωνίζεται αντίστοιχα rooms τραπεζών ή χρηματιστηρίων. Χρησιμοποιείται για διδασκαλία, στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων, αλλά και για την παραγωγή έρευνας. Το καλύτερο; Η εξοικείωση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που σου εξασφαλίζει ένα κορυφαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα Study Abroad, που σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις ένα εξάμηνο σε ένα από τα 57 κορυφαία πανεπιστήμια σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία με δίδακτρα Deree ή ακόμα και με υποτροφία, για μία ξεχωριστή και αξέχαστη εμπειρία σπουδών στο εξωτερικό!

Η δυνατότητα για παράλληλες σπουδές. Αν σπουδάζεις ήδη σε μία ελληνική δημόσια σχολή και θέλεις να ενισχύσεις το πτυχίο σου με μία δεύτερη ειδικότητα, το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree είναι η λύση που αναζητάς. Το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και σε διευκολύνει έτσι ώστε να μπορείς να συνδυάζεις τις δύο σχολές σου και να οργανώνεις τις εξεταστικές σου ώστε να μη χάνεις καμία! Στο τέλος των σπουδών σου, θα έχεις στο χέρι δύο πτυχία και πολλά επιπλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, αν έχεις υψηλούς βαθμούς στη δημόσια σχολή σου, το Deree σού δίνει κίνητρο να σπουδάσεις παράλληλα! Με τις υποτροφίες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» μπορείς να παρακολουθήσεις ένα minor ή υποειδίκευση (δηλαδή ένα πρόγραμμα 6-7 μαθημάτων συγκεκριμένου πεδίου) από τις 51 που προσφέρονται στο Deree.

Οι μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου δίνουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Στο Deree η επαγγελματική σταδιοδρομία ξεκινάει ήδη από τις σπουδές σου. Η παραδοσιακά ισχυρή σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, εξασφαλίζει στους φοιτητές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση (internship) σε κορυφαίες εταιρείες ή ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμη μπορείς να απασχοληθείς part-time σε γραφεία του Κολλεγίου, και να έχεις διαρκή υποστήριξη από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Το δίκτυο των 59.000 αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, επίσης, εξασφαλίζει ότι δεν θα αργήσεις να βρεις απασχόληση στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει.

Το πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για το 2021-22, ανάμεσά τους και ειδικές υποτροφίες για νέους με καταγωγή από τον Νομό Μεσσηνίας. Ενημερώσου και διεκδίκησε την υποτροφία που σου ταιριάζει για να στηρίξεις τις σπουδές σου!

