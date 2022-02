Κέντρο Εκπαίδευσης Κολλεγίου “Ανατόλια”: Ανοιχτός διαδικτυακός διαγωνισμός για μαθητές δημοτικών σχολείων

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η υποβολή δραστηριοτήτων και οι δηλώσεις συμμετοχών στο διαγωνισμό “STEAM for All” θα γίνονται έως τις 18 Μαρτίου.

Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των δημοτικών της Ελλάδας και της Κύπρου και αφορά επίσης πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές, σε μία προσπάθεια να υποστηριχθεί η ένταξή τους στη νέα για αυτούς εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ «STEAM FOR ALL»

Στόχος του «STEAM for All» είναι η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες της εκπαίδευσης STEAM ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις σχετικές επιστημονικές περιοχές μέσα από βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Οι διοργανωτές προσκαλούν α) εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α’ έως ΣΤ’ τάξη δημοτικού) από την Ελλάδα και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, β) εκπαιδευτικούς των τάξεων υποδοχής ΖΕΠ και των δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) δημοτικών σχολείων, καθώς και γ) εκπαιδευτικούς μη τυπικής εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων (ηλικίας 6-11 ετών), να συμμετέχουν με τους μαθητές τους υλοποιώντας δραστηριότητες εκπαίδευσης STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιήσουν STEAM δραστηριότητα της επιλογής τους στην τάξη με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους και να την υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες της φόρμας υποβολής https://bit.ly/STEAM4all22subm μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Παραδείγματα υλοποιημένων δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο STEMigrants.eu, έναν ιστότοπο που προωθεί την εκπαίδευση STEAM σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Οι δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπες ιδέες, πρέπει όμως να υλοποιούνται εύκολα με τη χρήση απλών καθημερινών υλικών. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχουν υλοποιηθεί μέσα στην τάξη από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να υποβληθούν οι αντίστοιχες εικόνες ή/και βίντεο. Κινητήριος δύναμη αυτής της προσπάθειας θα είναι και φέτος οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου του Κολλεγίου Ανατόλια. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους από δραστηριότητες STEM και την εξοικείωση με τις επιστήμες που έχουν αποκτήσει στις εργαστηριακές υποδομές του Κολλεγίου Ανατόλια, τα παιδιά θα ετοιμάσουν υποστηρικτικά βίντεο και δραστηριότητες, ώστε να δώσουν ιδέες, έμπνευση και καθοδήγηση στους μικρότερους μαθητές.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Οι δραστηριότητες θα αξιολογηθούν από τους διοργανωτές και οι τέσσερις πρώτες θα λάβουν ως έπαθλο ένα τύπου Arduino Starter Kit. Οι νικητήριες ομάδες θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Anna Papageorgiou STEM Center στο Κολλέγιο Ανατόλια την Παρασκευή 13 Μαΐου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου (live streaming). Ο διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του STEM Discovery Campaign για το 2022, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Scientix.

Για περισσότερες πληροφορίες: stemigrants@gmail.com και 2310 398277 (Πέγκυ Περακάκη, Κολλέγιο Ανατόλια), https://anatolia.edu.gr/steam-for-all