Εκπαιδευτικοί του 6ου Λυκείου σε Στοκχόλμη και Βαρκελώνη

Η πρώτη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Χαρά Κιουρή (διευθύντρια) και Μαρία Μπαχτσεβάνη, οι οποίες παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα στην εκπαιδευτική Ακαδημία Interact με τίτλο «Lessons from Neuroscience- What can Neuroscience teach us about learning». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ακόμη εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, Τσεχία, Πολωνία, Κροατία, Πορτογαλία και τα νησιά Reunion (Γαλλική αποικία, κοντά στην Μαδαγασκάρη). Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέα δεδομένα στην εκπαίδευση που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και το πώς συμβαίνει η μάθηση. Το πρόγραμμα εστίασε στο θεωρητικό υπόβαθρο της ανατομίας του εγκεφάλου και στις λειτουργίες του, καθώς και σε ευρήματα της Νευροεπιστήμης για ειδικές περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, την απομνημόνευση και το άγχος σε σχέση με τη μάθηση. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών τους εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά σημεία.

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε από τις 11 ως τις 16 Ιουλίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Σωτήρης Ξανθάκης και Μαρία Ταταρούνη, οι οποίοι παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα στην εκπαιδευτική Ακαδημία Europass με τίτλο «Social media in the classroom». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ακόμη εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και την Εσθονία, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.