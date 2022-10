Το 3ο Λύκειο Καλαμάτας σε Ιρλανδία και Ισπανία

Πραγματοποιήθηκαν δύο κινητικότητες, η πρώτη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και η δεύτερη στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Στην πρώτη κινητικότητα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Κέλλη, Γρηγορία Σιψά, Παναγιώτα Μπούρα και Ελένη Μαυρουδέα, όπου παρακολούθησαν τα σεμινάρια “How to Increase Student Engagement: From In-Presence to Remote Learning” και “Project-Based Learning (PBL): Make Students’ Learning Real and Effective!”. Στη δεύτερη κινητικότητα στη Μαδρίτη, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, Κυριακή Θωμά και Ελένη Νικητάκη και παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο:“Key competences and skills for the 21st Century. Cooperative learning, blended learning and flipped classroom in Europe: features, values and best practices”. Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πλήθος ψηφιακών εργαλείων και σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης προκειμένου να προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών, την αυτονομία, τη συνεργασία και να τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.