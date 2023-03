Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Τιμητική διάκριση για Σπηλιοπούλου και Κουρή

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που οργανώθηκε για τα 12 χρόνια έκδοσης του SDCT-Journal Sustainable Development, Culture, Traditions στην Αθήνα (Πολυχώρος Ρομάντζο).

Το άρθρο των δύο συγγραφέων με τίτλο “Design and Promotion of Cultural Tourism Routes in Messenia with the participation of the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of The University of The Peloponnese” αποτυπώνει ένα διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την προώθηση διαδρομών πολιτισμικού τουρισμού στη Μεσσηνία με τη σύμπραξη του ΤΙΑΔΠΑ και στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της περιοχής.

Το Sustainable Development Culture Traditions Journal άρχισε να δημοσιεύεται το 2012 από το Ινστιτούτο Σύρου με έδρα τη Σχολή-Μονή Ιησουιτών στην Άνω Σύρο και στόχο του την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση της συνολικής πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, είτε με την κεντρικά συγκροτημένη ιστορική της εκδοχή είτε με την υποστήριξη της ζωντανής εξελισσόμενης παράδοσης. Το περιοδικό αποσκοπεί αφενός στην προβολή των τομέων που αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εντάσσονται στο τετράπτυχο «περιβάλλον-πολιτισμός-κοινωνία-οικονομία», αφετέρου στην προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού για ζητήματα που συσχετίζονται με την βιωσιμότητα και την αειφορία.

Η απονομή των βραβείων έγινε από τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου, επικεφαλής του Ινστιτούτου Σύρου, και την καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Ρόιδω Μητούλα, επικεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.