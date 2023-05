Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας Φιλολογίας ο Δημήτρης Τζιόβας

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα:

Ο Δημήτρης Τζιόβας (Ιωάννινα, 1957) είναι ένας από τους διαπρεπέστερους νεοελληνιστές και μελετητές, με διακριτή παρουσία στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (1984) και όπου εν συνεχεία υπηρέτησε για πάνω από 35 χρόνια ως καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών (1986-σήμερα). Κατά την πολυετή σταδιοδρομία του δίδαξε σε πολλά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ ίδρυσε και διευθύνει επί σειρά ετών τη σειρά μεταφράσεων έργων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας που εκδίδει το Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham -του οποίου, άλλωστε, διατέλεσε διευθυντής από το 2000 έως το 2003. Ο καθηγητής Τζιόβας έχει, ακόμη, διατελέσει γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (1995-1998), μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών (Journal of Modern Greek Studies, Byzantine and Modern Greek Studies, Journal of Greek Media and Culture και Gramma) και αξιολογητής σε πλήθος ερευνητικών και επιστημονικών επιτροπών. Έχει επιβλέψει πολλές μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και έχει δώσει πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει λάβει το βραβείο του περιοδικού Διαβάζω (2011) για το βιβλίο του “Ο μύθος της γενιάς του τριάντα: Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία”, καθώς και το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Γραμμάτων (2021) του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας για τη συνολική προσφορά του στη μελέτη και ανάπτυξη της νεοελληνικής γραμματείας. Ο καθηγητής Τζιόβας έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό αυτοτελών βιβλίων και άρθρων σε έγκριτα περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει επιμεληθεί εκδόσεις με φιλολογικές εργασίες και έργα λογοτεχνών και έχει γράψει πολλές κριτικές και παρεμβάσεις για πάμπολλα ζητήματα του πνευματικού και πολιτιστικού χώρου. Οι συμβολές του διακρίνονται για τη διεισδυτικότητά τους, τον θεωρητικό τους προβληματισμό, τη βιβλιογραφική τους τεκμηρίωση και την πρωτοτυπία τους και έχουν ανοίξει δρόμους για γόνιμες συζητήσεις στις νεοελληνικές σπουδές.