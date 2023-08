Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας σε σεμινάριο στην Ισλανδία

Σε εκπαιδευτικό σεμινάριο συμμετείχε από τις 23 ως τις 28 Ιουλίου το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS +2021-27 «Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus + 2021» με τίτλο Body-Mind-Nature connection: «Well-Being for a fully awareness and healthy lifestyle. Outdoor and environmental sessions.».