Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Καινοτόμο πρόγραμμα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cybersecurity Agency for Global Engagement (C.A.G.E.), το οποίο σχεδιάστηκε από το University of South Florida, έρχεται στην Ελλάδα, με στόχο την εκπαίδευση μαθητών δημοτικού στις αρχές της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά θα το εφαρμόσουν αποκλειστικά, μετά από ειδική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τους.

Το University of South Florida ιδρύθηκε το 1956 και σε αυτό φοιτούν περισσότεροι από 45.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από 146 χώρες. Είναι το ταχύτερα ανερχόμενο πανεπιστήμιο στην Αμερική, σύμφωνα με την κατάταξη των “Καλύτερων Κολεγίων του 2022” του US News and World Report (U.S. News).

Ο κ. Κουλιανός, μαζί με τη συνεργάτιδά του Αθανασία Γιαννοπούλου και τον Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Ομίλου Φώτη Μπουγά, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/9 στον πολυχώρο House by Phaos, παρουσίασαν το Cybersecurity Agency for Global Engagement (C.A.G.E.), ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με την καθοδήγηση του University of South Florida και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, με στόχο να τους διδάξει τις βασικές αρχές ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα όπως: η δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης, η μη κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, τα ψηφιακά αποτυπώματα, η πολυπαραγοντική ταυτοποίηση. Τα παιδιά μαθαίνουν βασικές δεξιότητες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε μια ελκυστική ατμόσφαιρα, γεγονός που τους βοηθά να αναπτύξουν σωστές διαδικτυακές συνήθειες από νωρίς. Για τους γονείς, το όφελος προέρχεται από τη γνώση ότι τα παιδιά τους είναι καλύτερα προετοιμασμένα να εξερευνήσουν με ασφάλεια τον ψηφιακό κόσμο, μειώνοντας τους κινδύνους όπως ο εκφοβισμός, η κλοπή προσωπικών δεδομένων ή η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Αξίζει να αναφέρουμε πως τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά έχουν αποκτήσει σε αποκλειστικότητα τα δικαιώματα για τη διεξαγωγή του καινοτόμου και επίκαιρου εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, καθώς επιλεγμένη ομάδα εκπαιδευτικών από το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά έχει παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση.