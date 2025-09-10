Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Καινοτόμο πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας (βίντεο)

Ενα καινοτόμο πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας με τίτλο «Spy kids camp» πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, σε συνεργασία με το University of South Florida (USF), προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν με παιγνιώδη τρόπο πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις παγίδες του διαδικτύου.

Μέσα από μια προσομοίωση τα παιδιά αποκρυπτογραφούν κώδικες και φτάνουν στη λύση ενός μυστηρίου.

Το ταξίδι τους έγινε ακόμα πιο διαδραστικό, καθώς επισκέφτηκαν το Κάστρο της Καλαμάτας και εντόπισαν κι εκεί σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της ιστορίας. Επιπλέον, εξασκούν τα αγγλικά τους σε ρεαλιστικές συνθήκες, καθώς την ομάδα πλαισιώνουν δύο καθηγητές του USF από τις ΗΠΑ. Σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε χθες 9/9, τονίστηκε η σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών στη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων με ασφάλεια, ώστε να γνωρίζουν πώς να προστατεύονται από διαδικτυακές απειλές και να αξιοποιούν σωστά τις δυνατότητες της εποχής. Τα παιδιά μπαίνουν σε ρόλο “μυστικών πρακτόρων”, λύνουν γρίφους, σπάνε κώδικες, δημιουργούν μυστικά ονόματα και ζουν μια αποστολή. Εισάγονται σε βασικά επαγγέλματα κυβερνοασφάλειας, όπως ηθικός χάκερ, ελεγκτής, γραφίστας και μηχανικός ασφάλειας δικτύων. Μαθαίνουν για ασφαλείς κωδικούς, πολλαπλούς τρόπους αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφηση, binary code και ασφαλή διαδικτυακή συμπεριφορά. Η Αναστασία Κυριακού, δασκάλα και υπεύθυνη του προγράμματος, παρουσίασε την ομάδα και καλωσόρισε τους συνεργάτες της από τις ΗΠΑ, James και Andrea, μαζί τη συνάδελφό της Stacey από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ο James εξήγησε: «Δουλεύουμε στην εκπαίδευση των νέων στον χώρο της κυβερνοασφάλειας εδώ και περίπου δέκα χρόνια και έχουμε αναπτύξει διάφορα προγράμματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα επαγγέλματα της κυβερνοασφάλειας και να μάθουν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο». Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού και έχει ήδη τετραετή εφαρμογή, βασίζεται σε αφήγηση και παιχνίδι ρόλων: «Ενα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στηρίζεται σε ιστορία, στην οποία τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά, μπαίνουν σε ρόλους και διασκεδάζουν». Τονίστηκε επίσης πως «υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Το Spy Kids Camp συνδυάζει διασκέδαση και εκπαίδευση.

Στη συνέντευξη συζητήθηκε επίσης η τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντας που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και κινδύνους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ειπώθηκε ότι οι Ελληνες μαθητές έχουν ήδη κάποιες βασικές γνώσεις για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά το camp τους βοηθά να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα ασφάλειας. Οπως επισημάνθηκε, τα παιδιά περνούν πολλές ώρες στο διαδίκτυο, ωστόσο δεν γνωρίζουν πάντα όλους τους κινδύνους. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα συνδυασμού μάθησης, τεχνολογίας και βιωματικής εκπαίδευσης, φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα με ασφάλεια και δημιουργικότητα. Το σύνθημα του προγράμματος είναι: «Σκέψου έξυπνα, μείνε ασφαλής, μείνε προστατευμένος στο διαδίκτυο».