eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 13:56

Καλαμάτα: Συνέδριο της ΟΛΜΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Συνέδριο της ΟΛΜΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Προκλήσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα» θα διοργανώσουν η ΟΛΜΕ και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας. 

Το συνέδριο σύμφωνα με τους διοργανωτές θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά συνδικάτα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα επιφέρει τόσο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού όσο και στην παιδαγωγική διαδικασία και τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό συνέδριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τις 12 μ. – 5 μ.μ. και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου από τις 10.30 π.μ. – 2 μ.μ..   

 

Κατηγορία Παιδεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις