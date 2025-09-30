Καλαμάτα: Συνέδριο της ΟΛΜΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Το συνέδριο σύμφωνα με τους διοργανωτές θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά συνδικάτα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα επιφέρει τόσο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού όσο και στην παιδαγωγική διαδικασία και τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό συνέδριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τις 12 μ. – 5 μ.μ. και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου από τις 10.30 π.μ. – 2 μ.μ..