"Η μπάλα", το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου

Το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Καστανιώτη". Εχει τίτλο "Η μπάλα" και ήδη κυλά από ράφι σε ράφι, περιμένοντας να βρεθεί και στα δικά σας χέρια.

Δεν περνούν όλες οι οικογένειες μαζί την ημέρα των Χριστουγέννων. Μπορεί ο μπαμπάς να ταξιδεύει και η μαμά να έχει βάρδια στη δουλειά. Όμως το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων δε χωρά σε μία μόνο μέρα· είναι παρόν κάθε στιγμή, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Γιατί Χριστούγεννα είναι η αγάπη που μας ενώνει, όπου κι αν βρισκόμαστε.

Για παιδιά από 4 ετών και άνω.