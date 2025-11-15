"Η μπάλα", το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου

Το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Καστανιώτη". Εχει τίτλο "Η μπάλα" και ήδη κυλά από ράφι σε ράφι, περιμένοντας να βρεθεί και στα δικά σας χέρια.
Δεν περνούν όλες οι οικογένειες μαζί την ημέρα των Χριστουγέννων. Μπορεί ο μπαμπάς να ταξιδεύει και η μαμά να έχει βάρδια στη δουλειά. Όμως το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων δε χωρά σε μία μόνο μέρα· είναι παρόν κάθε στιγμή, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Γιατί Χριστούγεννα είναι η αγάπη που μας ενώνει, όπου κι αν βρισκόμαστε.
Για παιδιά από 4 ετών και άνω.
H Κωνσταντίνα Τασσοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και έχει μεσσηνιακή και μανιάτικη καταγωγή. Μαθήτευσε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, σπούδασε στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και είναι κάτοχος Πτυχίου Πιάνου και Πτυχίου Αρμονίας της Μουσικής, ενώ ως πιανίστρια έχει συνοδέψει χορωδίες, συναυλίες μουσικής δωματίου, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις.
Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Βιβλία της κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, Υδροπλάνο, Ίτανος, Εντύποις, Άπαρσις, Οσελότος, Αστερόπη κ.α., ενώ έχει δεκάδες συμμετοχές σε συλλογικές εκδόσεις. Κείμενά της έχουν ανέβει σε θεατρικές παραστάσεις (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Θέατρο Αργώ, Παραμυθοχώρα, Θέατρο 104 κ.α.), έχουν φιλοξενηθεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (Voyager, Εφημερίδα Καθημερινή, ΒημαDonna, Ραδιοτηλεόραση, Metropolis, Γλωσσίτσες, Ogdoo.gr κ.ά.) και έχουν βραβευτεί από διάφορους πολιτιστικούς φορείς (Unesco, Υπουργείο Πολιτισμού, Όμιλο Ζαλώνη - Ξάστερον, Λογοτεχνικό Περιοδικό Κελαίνω, Σύλλογο Βιβλιόφιλων Έδεσσας, Λογοτεχνική Επιτροπή Στέλιος Ξεφλούδας κ.ά.)
Το 2009 έλαβε τον τίτλο "Artist of the Year" από την International Art Society and Academy στην κατηγορία διηγήματος, ενώ κατά καιρούς έχει γράψει από Ιστορίες Πρεσβυωπίας μέχρι Ιστορίες Γάμου και έχει διατηρήσει από στήλες μαγειρικής, μέχρι στήλες διακόσμησης. Συνηθίζει να γράφει με την ψυχή, όχι με το χέρι...