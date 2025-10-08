Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: “Η δημοτική αρχή ζει σε παράλληλο σύμπαν”

Σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Στο ίδιο έργο θεατές…» η Ένωση Γονέων σημειώνει αναλυτικά τα εξής: «Ενώ όλοι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών), οι διευθυντές των σχολείων και οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της πόλης μας, διαμαρτύρονται έντονα για την τραγική κατάσταση των κτηριακών υποδομών, την παντελή έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και την τραγική υποχρηματοδότηση, η δημοτική αρχή ζει σε “παράλληλο σύμπαν”!

Ένας μήνας έχει περάσει από την μέρα όπου στην σύσκεψη με τους διευθυντές των σχολείων η δημοτική αρχή δέχτηκε με καταιγιστικό τρόπο τις διαμαρτυρίες των διευθυντών, και στην σημερινή πανεκπαιδευτική διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε λίγο πολύ ότι όλα πάνε καλά και ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από πέρυσι. Η στάση αυτή μας εξοργίζει και μας δυναμώνει ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για σύγχρονα & ασφαλή σχολεία σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών μας! Συνεχίζουμε με νέες δράσεις».