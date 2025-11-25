Μαραθώνιος παιδικού βιβλίου στους Γαργαλιάνους

Μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ και ΣΤ’ άρχισαν το «τρέξιμο φιλαναγνωσίας», με στόχο την ανάγνωση δέκα βιβλίων. Η τελετή λήξης και η βράβευση του νικητή προγραμματίζονται για τις 24 Ιανουαρίου 2026, με την υπόσχεση ευχάριστων εκπλήξεων.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, με την παρουσίαση του Δελτίου της Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας και ομιλία της προέδρου Κατερίνας Τσίγκανου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Παράλληλα θα προβληθούν ταινίες κοινωνικού περιεχομένου: «Χθες, Σήμερα, Αύριο – Το μέρος για τη ζωή της Αντελίνας» σήμερα στις 4 μ.μ., ενώ αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου θα προβληθούν οι ταινίες «Vera Drake (Το μυστικό της Ντόρας Ντρέικ)» στις 4 μ.μ. και «Dirty Pretty Things» στις 6 μ.μ.