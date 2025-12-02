Πολιτιστικό πρόγραμμα στο 8ο Δημοτικό Καλαμάτας

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ενα τραγούδι θα σας πω… του παππού και της γιαγιάς», που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2024–2025 από μαθητές και εκπαιδευτικούς του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνώσης & Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συλλογής τραγουδιών, ιστοριών και παραδόσεων από τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών. Παράλληλα, προβλέφθηκε η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου, προσβάσιμου σε όλους.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν: ο δρ. Βασίλης Πουλόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ομιλία για τη συμβολή της τεχνολογίας στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Γιάννης Πλεμμένος, ερευνητής του Τμήματος Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με ομιλία για τη συμβολή του σχολείου και της οικογένειας στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Νίκος Γάλλος, Νινέτα Σωτηράκη και Βίκυ Δήμου, που θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές προεκτάσεις του προγράμματος. Επιπλέον, οι μαθητές που συμμετείχαν θα αποδώσουν τραγούδια και θα αφηγηθούν παραμύθια που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης.

Μέσω του προγράμματος καταγράφηκαν τοπικά τραγούδια και παραδόσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ενισχύθηκε η διαγενεακή επικοινωνία και η εκτίμηση των μαθητών για τον πολιτιστικό πλούτο των προγόνων τους. Δημιουργήθηκε αρχείο ηχητικών καταγραφών, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μνήμης, καθώς και ψηφιακό αποθετήριο για την προβολή της δράσης. Παράλληλα, ενισχύθηκε η συνεργασία σχολείου–κοινότητας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς που ενδιαφέρονται για τη διάσωση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.