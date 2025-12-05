Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά σε συνέδριο στη Βιέννη

Η 12μελής ομάδα παρουσίασε την εργασία της με τίτλο «Κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών παροικιών στην Αυστρία τον 18ο και 19ο αιώνα».

Την ημέρα παρουσίασης της εργασίας στο Μαθητικό Συνέδριο, ένας μαθητής του Ομίλου είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε μαζί με παιδιά από άλλα σχολεία τι διδάχθηκε από το παρελθόν και πώς ονειρεύεται την Ευρώπη του μέλλοντος. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού, τα παιδιά με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, Παναγιώτα Λόντου και Μιχάλη Κουσουλάκο, επισκέφθηκαν το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας και περιηγήθηκαν στην ελληνική συνοικία της Βιέννης, στο σπίτι του Ρήγα Βελεστινλή, τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας και την Ελληνική Εθνική Σχολή, όπου συνάντησαν και αλληλεπίδρασαν με συνομήλικους μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου της Βιέννης. «Ηταν μοναδικό να βρίσκομαι στη Βιέννη και να συζητώ με συνομηλίκους μου από άλλα σχολεία. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε ιδέες για το μέλλον που θέλουμε,» είπε ένας μαθητής της αποστολής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπειρίας.

«Το ταξίδι αυτό μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Ένιωσα ότι η φωνή μας μετράει και ότι μπορούμε πραγματικά να συμβάλουμε σε μια Ευρώπη πιο δίκαιη, δημιουργική και ανθρώπινη,» σημείωσε μια μαθήτρια. «Ως σχολική κοινότητα πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στο σχολικό περιβάλλον. Η συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών μας στο 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο αποτελεί μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης, που καλλιεργεί κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και ενισχύει την ευρωπαϊκή τους συνείδηση. Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μια εργασία που δεν ήταν μια απλή σχολική δραστηριότητα, αλλά το απόσταγμα της συστηματικής έρευνας και της μεθοδικής δουλειάς που πραγματοποίησαν στις συναντήσεις του σχολικού ομίλου. Μελετώντας σε βάθος το θέμα τους, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και διαμόρφωσαν με ωριμότητα ένα αποτέλεσμα αντάξιο της προσπάθειάς τους. Ως διευθυντής του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, καθώς και προς το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, για τη στήριξή τους στην πραγματοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Χάρη στο έμπρακτο ενδιαφέρον τους δόθηκε στις μαθήτριες και τους μαθητές μας η δυνατότητα να ζήσουν μια εμπειρία που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη μαθητική και προσωπική πορεία. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν πολύτιμη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, αναδεικνύουν τη σημασία μιας εκπαίδευσης που ανοίγει δρόμους και καλλιεργεί όραμα,» δήλωσε ο διευθυντής του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.