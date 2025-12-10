Διάκριση μαθητών του 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας

Τη δεύτερη θέση σε επίπεδο νομού, στην πρώτη φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (EOES 2026), κατέκτησε το 6ο ΓΕΛ Καλαμάτας, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο στο ΕΚΦΕ Μεσσηνίας.

Η ομάδα της Β’ τάξης, αποτελούμενη από τις Σωτηρία Δημοπούλου, Μαργαρίτα Κόλλια και Ελευθερία Στρατέα, παρουσίασε πειράματα με θέμα «Μέλι», διερευνώντας τη ρευστότητα, τους κόκκους γύρης και την πιθανή νοθεία του. Ο «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2026» στοχεύει στην ενίσχυση της πειραματικής μάθησης και της επιστημονικής σκέψης, δίνοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αξία των πειραμάτων ως βασικού εργαλείου διδασκαλίας και επαλήθευσης της θεωρίας, να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και χρήση επιστημονικών οργάνων, να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πραγματικότητα, να αντιληφθούν τον ρόλο της επιστήμης στην επίλυση προβλημάτων και να αλληλεπιδράσουν με μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες. Παράλληλα, προετοιμάζονται για τον διαγωνισμό, νιώθοντας «μικροί επιστήμονες» και δάσκαλοι ταυτόχρονα, ενώ συμβάλλουν στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την αντιμετώπιση της ψευδοεπιστήμης.

Ο διαγωνισμός καλύπτει ταυτόχρονα τρία γνωστικά αντικείμενα: Βιολογία, Φυσική και Χημεία, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μάθησης σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.