Διαμαρτυρία για ζεστό νερό στη φοιτητική εστία της Καλαμάτας

“Χωρίς ζεστό νερό για ακόμα μια φορά μέσα στο χειμώνα”, καταγγέλλει το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και απαιτεί “να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα ζεστό νερό για όλα τα δωμάτια με επαρκή ποσότητα πετρελαίου και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης”.

Αναλυτικά, σε απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναφέρει ότι “τις τελευταίες μέρες και ενώ είναι χειμώνας οι οικότροφοι φοιτητές για ακόμα μια φορά αναγκαζόμαστε να διαμένουμε στην Φοιτητική Εστία, χωρίς ζεστό νερό, ενώ ταυτόχρονα ζούμε στην ανασφάλεια για τα προβλήματα που θα συναντήσουμε με την θέρμανση σε λίγο καιρό που θα πέσουν περισσότερο οι θερμοκρασίες και που η εξεταστική περίοδος πλησιάζει”.

Επισημαίνει πως “αυτά τα προβλήματα τα συναντάμε συχνά, κάθε χρόνο, χωρίς να παίρνονται ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν. Αυτό επηρεάζει συνολικά τη δυνατότητά μας να ζούμε σαν άνθρωποι, να διαβάσουμε, να κάνουμε μπάνιο με ζεστό νερό. Διοίκηση, υπουργείο, ΙΝΕΔΙΒΙΜ πετάνε την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Την ίδια ώρα που εμείς βλέπουμε πως δεν πάει άλλο, που παλεύουμε να σπουδάσουμε παρά τις δυσκολίες και την κατάσταση να χειροτερεύει, αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας σαν κόστος, μας λένε να κάνουμε μπάνιο με το σταγονόμετρο.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο! Θέλουμε να ζούμε σε αξιοπρεπείς συνθήκες στην εστία μας!”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απαιτεί: “Να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα ζεστό νερό για όλα τα δωμάτια με επαρκή ποσότητα πετρελαίου και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης. Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την θέρμανση όλων των οικότροφων με την άμεση επισκευή και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κλιματιστικών, αλλά και την προμήθεια θερμοπομπών για όσα δωμάτια δεν διαθέτουν”.