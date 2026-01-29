Προβλήματα με τη σίτιση σε παιδικούς σταθμούς της Τριφυλίας

Προβλήματα με τη σίτιση δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες στους Παιδικούς Σταθμούς της Τριφυλίας με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση στους γονείς.

Ωστόσο το όλο ζήτημα αναμένεται να λυθεί άμεσα, όπως μας επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Φρούσος, καθώς αναμένεται (ίσως και σήμερα) να υπογραφεί η σύμβαση με το νέο προμηθευτεί και να ξεκινήσει άμεσα η ομαλοποίηση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι το όλο θέμα είναι διαδικαστικό.

Ωστόσο όπως μας μετέφεραν γονείς παιδιών, στους Γαργαλιάνους αυτή την εβδομάδα έδιναν στα παιδιά τους ταπεράκι από το σπίτι με φαγητό, ενώ και στη Κυπαρισσία ενημερώθηκαν οι γονείς ότι από τη νέα εβδομάδα θα πρέπει να στέλνουν και αυτοί τα παιδιά τους με ταπεράκι με το φαγητό τους, πρωινό και μεσημεριανό.

Η διαβεβαίωση πάντως είναι ότι το πρόβλημα θα λυθεί και η προμήθεια των παιδικών θα ξεκινήσει άμεσα.

Κ.Μπ.