Δράση στο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος υλοποίησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, τα κορίτσια της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ενημερώθηκαν για τις αλλαγές στο σώμα σε αυτή την ηλικία, ενώ τα αγόρια συζήτησαν για τη σημασία τήρησης των νόμων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των παιδιών και είχε ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της αυτογνωσίας και του αλληλοσεβασμού.

Με βάση την ίδια ενημέρωση το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις σε σχολεία, συμβάλλοντας ενεργά στην υποστήριξη των παιδιών και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών από νεαρή ηλικία.