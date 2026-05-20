Ξεκίνησαν τα trainings του University of South Florida στην Καλαμάτα

Τα trainings φιλοξενούνται στο νέο ASO Hotel στην Καλαμάτα και απευθύνονται σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη, φοιτητές αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στη σημερινή αγορά εργασίας.
Οι θεματικές περιλαμβάνουν:
✔ Project Management
✔ Leadership & Organization Skills
✔ AI Tools & Practical Applications
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα (Δευτέρα–Παρασκευή), με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν το επίσημο Certificate of Completion του University of South Florida – Corporate Training & Professional Education (USF CTPE).
Την εκπαιδευτική καθοδήγηση έχει η Dr. Jennifer Hart, senior εκπαιδεύτρια και Project Manager του USF CTPE, με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών.
