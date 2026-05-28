Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης οι ορκωμοσίες σε Γεωπονία και Λογοθεραπεία

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-Διατροφικό Τομέα» του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στον Αντικάλαμο, παρουσία πανεπιστημιακών, συγγενών και φίλων των αποφοίτων, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της ακαδημαϊκής τους πορείας. Συνολικά ορκίστηκαν 49 απόφοιτοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και 21 απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τον όρκο των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-Διατροφικό Τομέα» εκφώνησε η πρωτεύσασα απόφοιτος Χαρούλα Λαζανά, ενώ τον όρκο των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γεωπονίας εκφώνησε ο πρωτεύσας απόφοιτος Στέφανος Καλαϊτζής.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας και του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, επισφραγίζοντας τη διάθεση ενίσχυσης της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.

Κατά τους χαιρετισμούς, ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων, Καθηγητής Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, συνεχάρη τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας πως με πίστη στις γνώσεις που απέκτησαν, αλλά και στις δικές τους δυνάμεις, μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-Διατροφικό Τομέα», Καθηγητής Δημήτρης Πετρόπουλος, στάθηκε στη σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού κλάδου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα που πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτός στην πραγματική του διάσταση, λόγω της άμεσης πρόσβασης των πολιτών στα τρόφιμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασίας. Ο κ. Πετρόπουλος παρότρυνε τους αποφοίτους να συμβάλουν με τις γνώσεις τους στη δημιουργία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τόσο τον πρωτογενή τομέα όσο και την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για τους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος, κάποιοι εκ των οποίων σε μεγαλύτερη ηλικία, αποφάσισαν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Καθηγητής Αναστάσιος Δάρρας, έκανε λόγο για λειτούργημα αναφερόμενος στο αντικείμενο του γεωπόνου, σημειώνοντας ότι μέσω των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μοντέλων παραγωγής ο κλάδος μπορεί να ενισχυθεί και να κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διά βίου μάθησης, τονίζοντας πως οι νέες γνώσεις και τα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να μεταφέρονται στην πράξη και να στηρίζουν τους αγρότες, ώστε να παράγουν βιώσιμα και ποιοτικά προϊόντα. Όπως παρατήρησε, η εργασία του αγρότη γίνεται με το πέρασμα των χρόνων ολοένα και πιο απαιτητική, κάτι που αποτυπώνεται και στην απροθυμία πολλών νέων να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, καθήκον της Σχολής παραμένει η αναβάθμιση του κλάδου μέσα από την ανανέωση της γνώσης.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, Γεωπόνος Απόστολος Ζωντανός, αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, υπογράμμισε πως στόχος είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την παραγωγή, η στήριξη των παραγωγών και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Ο κ. Ζωντανός υπενθύμισε ότι η γεωπονική επιστήμη δεν αφορά μόνο την καλλιέργεια της γης, αλλά συνδέεται άμεσα με την παραγωγή τροφής, τη διατροφική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Όπως ανέφερε, η γη εξακολουθεί να δημιουργεί προοπτικές, αρκεί να υπάρχει γνώση, εξέλιξη και αγάπη για το αντικείμενο. Παράλληλα, στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις κρίσεις μπορούν να προκύψουν νέες ιδέες και ευκαιρίες, εφόσον υπάρχει διάθεση προσαρμογής και εξέλιξης.

Ακολούθως, ορκίστηκαν 66 απόφοιτοι του Τμήματος Λογοθεραπείας, ολοκληρώνοντας επισήμως τον κύκλο των σπουδών τους.