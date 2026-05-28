Πανελλαδικές: «Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ολόκληρη η διαδρομή» – Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία ευχήθηκε στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο μήνυμά της με αφορμή την αυριανή έναρξη των εξετάσεων.

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας», επεσήμανε η Υπουργός και πρόσθεσε ότι ένας βαθμός δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία των υποψηφίων ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα τους, τα ταλέντα τους ή όλα όσα μπορούν να πετύχουν στη ζωή τους.

«Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

«Σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας.



Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε. Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό.

Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη:

Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία».