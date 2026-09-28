Καλαμάτα: Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία

Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και σοβαρές υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί το 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας και 1ο Ε.Κ. Καλαμάτας στην Παραλία.

Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, το εν λόγω σχολείο που φέτος κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος αγνώστων.

Οι βανδαλισμοί, όπως προκύπτει από ενημέρωση του σχολείου, έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης.

Από την καταγραφή που έγινε, ζημιές έχουν προκληθεί σε τέσσερις αίθουσες, έχουν καταστραφεί τρεις διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται αποκατάσταση σε 18 διπλά τζάμια, ενώ έχουν προκληθεί φθορές και σε λοιπό σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καθίσματα κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Δήμος θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων για φθορά δημοτικής περιουσίας.