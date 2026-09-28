Καλαμάτα: Στα Δικαστήρια για να απολογηθεί ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγήθηκε λίγα λεπτά μετά τιη 1:30 σήμερα το μεσημέρι ο 38χρονος, που την προηγούμενη Τετάρτη πυροβόλησε εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο 38χρονος πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για τις πράξεις του και για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Να θυμίσουμε πως ο 38χρονος είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα με την 25χρονη και το πρωί της Τετάρτης την απείλησε τηλεφωνικά, λέγοντάς της "Η ζωή σου είναι λίγη", ενώ 10 λεπτά αργότερα της έστησε καρτέρι ενώ πήγαινε στην εργασία της και την πυροβόλησε από απόσταση δέκα μέτρων δύο φορές.

Η νεαρή γυναίκα από… θαύμα δεν τραυματίστηκε και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν στο πάρκο του ΟΣΕ τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ ο ίδιος είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στην οδό Λυκούργου, παρατώντας το αυτοκίνητο και συνεχίζοντας πεζός.

Να σημειωθεί πως μια ημέρα πριν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος είχε βγάλει φωτογραφίες την 25χρονη στην παραλία δίχως τη θέλησή της. Τέλος, παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών κατά του 38χρονου κατέθεσε η 25χρονη με συνήγορο τον Αλέξανδρο Μαργέλη, ο οποίος τόνισε ότι η εντολέας του σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να την σημάδεψε προτού πυροβολήσει δύο φορές εναντίον της.

Κ.Ηλ.