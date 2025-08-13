Ο “Ευκλής” στο Σελλέικο ποτάμι

Πριν από την κατάβαση στο ποτάμι, θα επισκεφθούν το ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο της Κοινότητας Σελλά. Η διαδρομή είναι εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό και θα διαρκέσει συνολικά περίπου 4 ώρες (εμπρός/πίσω). Πρόκειται για μια εύκολη, αλλά ταυτόχρονα άκρως ενδιαφέρουσα και μαγευτική διαδρομή, με σημείο εκκίνησης τον Αργυροπουλαϊκό Μύλο.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «είναι μια διαδρομή που κρύβει πολλές εκπλήξεις και ομορφιές, χάρη στη μοναδικότητα του περιβάλλοντος, σε ένα άγνωστο για πολλούς φυσικό τοπίο». Πληροφορίες στο τηλέφωνο του συλλόγου 6974252234 ή στο fb σελίδα: Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ ή στο instagram: @efklis_pezoporikos_kalamatas