Πρότυπος οπωρώνας και βοτανόκηπος στην Αλαγονία

Την αποδοχή της παραχώρησης για χρήση του δασικού φυτωρίου που βρίσκεται στη θέση «Μπενετέικα – Δίμυλο – Άγιος Γεώργιος» στην Αλαγονία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δήμο Καλαμάτας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος ανέφερε πως το συγκεκριμένο φυτώριο έδινε πνοή και ζωή πριν 40 χρόνια στην περιοχή, σημειώνοντας πως μέσω αυτού ζούσαν οικογένειες και ότι αγοράστηκαν περιουσίες από τους εργάτες που δούλευαν εκεί.

Ο ίδιος πληροφόρησε πως ο χώρος αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλελειμμένος, και ότι σκοπός είναι η αξιοποίησή του με την δημιουργία πρότυπου οπωρώνα και πρότυπου βοτανόκηπου, στο πλαίσιο του υφιστάμενου «Σχολείου Αυτάρκειας».

Ο κ. Καζάκος διευκρίνισε πως ο χώρος θα είναι επισκέψιμος για σχολεία, πανεπιστήμια και όποιον άλλο το επιθυμεί.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης πρόσθεσε πως το παλιό φυτώριο συνείσφερε στις αναδασώσεις διάφορων περιοχών, σημειώνοντας πως το αρμόδιο υπουργείο δεν είχε αντίρρηση να το παραχωρήσει στο Δήμο. Ο ίδιος πληροφόρησε πως ο χώρος θα αφορά καλλιέργειες δέντρων, καλλιέργεια σπόρων της περιοχής, εκτός υβριδίων και πολλαπλασιαστικού υλικού. «Θα δούμε ένα χώρο που θα τον θαμάζουμε, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μιας και οι άνθρωποι εκεί έχουν πολύ όρεξη» συμπλήρωσε.