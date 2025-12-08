Ποδήλατα, πατίνια, ξαπλώστρες και… οβίδα στο λιμάνι της Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Οβίδα βρέθηκε και πάλι στον χθεσινό καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπως είχε βρεθεί και σε ανάλογο καθαρισμό πριν από 6 μήνες περίπου.

Το σημείο που βρέθηκε η οβίδα, αποκλείστηκε από το Λιμεναρχείο και ειδοποιήθηκαν πυροτεχνουργοί του Στρατού από την Αθήνα, οι οποίοι αναμένονταν αργά χθες το απόγευμα για να την παραλάβουν και να προκαλέσουν ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο υποβρύχιος καθαρισμός του λιμανιού, στην ανατολική πλευρά του στον μόλο του “Πανελληνίου” και σε μέρος της κεντρικής προκυμαίας, “αποκάλυψε” πολλά σημαντικά αντικείμενα που είχαν πεταχθεί στο λιμάνι και το βρώμιζαν: πατίνια, ποδήλατα, καρέκλες, ξαπλώστρες κλπ.

Ο υποβρύχιος καθαρισμός του βυθού στο λιμάνι της Καλαμάτας, με την εθελοντική συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και υποστηρικτικής ομάδας ξηράς, έγινε για 5η φορά, το Σαββατοκύριακο από την Aegean Rebreath σε συνεργασία με τον Δήμο, ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων, και με την υποστήριξη της Inditex, αυτή τη φορά.

* Σε δηλώσεις τους, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού αναφέρθηκε στη δυναμική συνεργασία που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια με την Aegean Rebreath, σημείωσε: “Με μεγάλη χαρά μπορούμε να πούμε ότι ο μόλος ανατολικά του λιμανιού είναι πεντακάθαρος και από του χρόνου θα ξεκινήσουμε σε άλλα σημεία δυναμικά, ώστε να καθαρίσουμε εντελώς το λιμάνι μας και να είναι με τον τρόπο που πρέπει. Μας αφορά όλους η προστασία του περιβάλλοντος, γι’ αυτό θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Aegean Rebreath και είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια”.

* Ο εκπρόσωπος της Aegean Rebreath Γιώργος Σαρελάκος επισήμανε πως “ένα μεγάλο κομμάτι του λιμανιού και το πλέον επιβαρυμένο, παραδίδεται στους πολίτες εντελώς καθαρό. Μετά από χρόνια προσπαθειών η ανατολική πλευρά του λιμανιού πλέον είναι αποφορτισμένη” και παρατήρησε:

“Η Καλαμάτα ιδρυτικό μέλος του Δικτύου και ο Δήμος στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Δικτύου Μπλε Δήμων, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συνολικές προσπάθειες σε όλη την περιοχής. Με το δίχτυ στο Νέδοντα και με τον Σταθμό Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, που η αλιευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει και με το πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν γίνει στα σχολεία της περιοχής, καθώς και με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Εχουμε άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο και με τα δημοτικά στελέχη, βλέπουμε στοχευμένα τα πράγματα και χαράσσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για την περιοχή”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σαρελάκος ανέφερε ότι “τα υλικά έχουν πέσει σκόπιμα στη θάλασσα, κάποια είναι από ατύχημα”, αλλά σημείωσε πως “το θετικό είναι ότι οι πολίτες δεν επιβάρυναν περαιτέρω την περιοχή, έχουν ευαισθητοποιηθεί. Το πλήθος των απορριμμάτων είναι, γιατί επιχειρήσαμε και σε καινούργια ζώνη, στην κεντρική προβλήτα, όπου είναι θαμμένα πολλά απορρίμματα”.

Ακόμα, είπε ότι “φέτος η προσπάθεια καλύφθηκε από τον όμιλο της Inditex, πολύ σημαντική η συμβολή της” και απαντώντας σε άλλη ερώτηση και πρόσθεσε πως “η Μεσσηνία έχει δεχθεί την περισσότερη υποστήριξη από την Aegean Rebreath, γιατί έχουμε κάνει στην περιοχή πολύ μεγάλες προσπάθειες”. Μίλησε για σταθερή συνεργασία με το ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου και για τον καθαρισμό στη Σαπιέντζα και δήλωσε πως “θα συνεχίσουμε στη Μεσσηνία με αιχμή τον Δήμο Καλαμάτας μέχρι να πούμε ότι παραδίδουμε τις θάλασσες καθαρές”.

* Τέλος, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λυδία Εξηνταβελώνη ευχαρίστησε την Aegean Rebreath κι επισήμανε ότι “οι πολίτες είναι το πιο βασικό στοιχείο που πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα”.