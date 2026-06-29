Μεσσηνία: Νεκρή φώκια εντοπίστηκε ανοιχτά από το Ακρογιάλι

Νεκρή φώκια εντοπίστηκε χθες το πρωί (28/6) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Οπως αναφέρει το ertnews.gr μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει γίνει αρκετές φορές αντιληπτό από κατοίκους και ψαράδες της περιοχής.