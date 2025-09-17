Στην Αμαλιάδα το 6ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου

Στην Αμαλιάδα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Ήλιδας, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου το 6ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου, που οργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηλείας σε συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Το φετινό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ήλιδας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών και έχει ως κεντρικό μήνυμα «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στους σύγχρονους καιρούς: νέες εξελίξεις - σταθερές αξίες».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που θα το παρακολουθήσουν φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο φαρμακείο. Ακόμη θα προτείνουν λύσεις και διεξόδους από την κρίση και θα ανταλλάξουν απόψεις για τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο

φαρμακοποιός ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.