Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεά Ιστών και Κυττάρων: Ενημερωτική εκδήλωση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Σήμερα Τετάρτη στη 1 μ. θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας ενημερωτική εκδήλωση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με τίτλο:

"Η Δωρεά Οργάνων & οι Μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Παρόν, Μέλλον, Προϋποθέσεις και Διαδικασίες"

Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Θα παραστούν ως ομιλητές ο καθ. Γιώργοςς Παπαθεοδωρίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο καθ. Γιάννης Μπολέτης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και η Γιούλη Μενουδάκου, Προϊστ. Τμ. Παρακολούθησης & Συντονισμού Μεταμοσχευτικής Διαδικασίας ΕΟΜ.

Στην πόλη της Καλαμάτας το πρόγραμμα εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων περιλαμβάνει ακόμη:

- Διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite

- Κεντρική εορταστική εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, για την Ημέρα, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

- Επιστημονική εκδήλωση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Δωρεάς και των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 – 14.00 στο ξενοδοχείο Horizon Blu.

- Ενημερωτικό περίπτερο «Οργανούληδες» στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων.

Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, 18:00-20:00 & Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:00-14:00 και 17:00-21:00. Ενημερωτική παρουσίαση, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 19:00-20:00

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την Υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ιδρύματος Ωνάση, του Ωνάσειου Νοσοκομείου, του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης τις δράσεις υποστηρίζουν οι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας.