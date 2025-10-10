Γιορτάστηκε στην Καλαμάτα η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων (φωτογραφίες)

Το μήνυμα ότι “δωρεά οργάνων σημαίνει περισσότερη ζωή”, έστειλε η κεντρική εορταστική εκδήλωση για την “Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων”, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που έγιναν, τονίστηκε ότι έχουν αυξηθεί η δωρεά και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων στην πατρίδα μας, όμως, η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί, για να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που μίλησε ως γιατρός και ως δωρητής οργάνων, τόνισε ότι “η δωρεά οργάνων είναι κορυφαία πράξη ανθρωπισμού και μια απλή πράξη προσφοράς, που δίνει ζωή από τη ζωή μας”. Παρατήρησε ένας και μόνο δότης μπορεί να σώσει μέχρι 8 ανθρώπους και άλλους 100 με δωρεά ιστών.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι “η δωρεά, η μεταμόσχευση είναι ένα μικρό θαύμα”. Παρατήρησε ότι το 2024 είχαμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας, που ξεπεράστηκε φέτος, μέχρι τώρα, με 10,5 δότες ανά εκατομμύριο πολίτες και στόχος είναι τα αμέσως επόμενα χρόνια, να φθάσουμε τους 20, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενημέρωσε ότι με την εκστρατεία ενημέρωσης για δωρητές οργάνων, μέσω της άυλης συνταγογράφησης, γράφτηκαν 7.000 δωρητές κι επισήμανε πως ο ελληνικός λαός είναι λαός με ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία – κινητοποίηση για τις μεταμοσχεύσεις, για να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση και να μην χαθεί κανένα όργανο.

Εξήρε την αυτοθυσία των υγειονομικών και προέτρεψε τους Μεσσήνιους καθηγητές Γιώργο Παπαθεοδωρίδη και Γιάννη Μπολέτη να συνεχίσουν αυτό που κάνουν, προσφέροντας ζωή και υγεία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Παρεμβάσεις έγιναν από στελέχη του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδια για τις μεταμοσχεύσεις, την Ισπανίδα πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα μεταμοσχεύσεων και τους Μεσσήνιους, καθηγητή Γιώργο Παπαθεοδωρίδη - πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθηγητή Γιάννη Μπολέτη - εθνικό εκπρόσωπο στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και την καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Βούλα Τσινόρεμα.

- Αύριο Σάββατο, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, πραγματοποιείται επιστημονική εκδήλωση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, στο ξενοδοχείο “Horizon Blu”.

- Και αύριο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, θα υπάρχει το ενημερωτικό περίπτερο “Οργανούληδες”. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων.



Γ.Σ.