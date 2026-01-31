Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Καταγγελία για παραπλανητικές διαφημίσεις για εμφυτεύματα

Για παραπλανητικές διαφημίσεις σχετικά με άμεσα και γρήγορα εμφυτεύματα και οδοντιατρικές εργασίες αμφιβόλου ποιότητας κάνει λόγο ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας και εφιστά την προσοχή στο κοινό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

“Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ενημερώνει το κοινό για την αυξανόμενη εμφάνιση παραπλανητικών διαφημίσεων που αφορούν οδοντιατρικές υπηρεσίες και ειδικότερα προωθούν την έννοια των “άμεσων”, “μοναδικής ημέρας” ή “γρήγορων” οδοντικών εμφυτευμάτων, υποσχόμενες αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα και δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη προώθηση εμπορικών πρακτικών που απλοποιούν υπερβολικά διαδικασίες υψηλής οδοντιατρικής πολυπλοκότητας, παρουσιάζοντας τα οδοντικά εμφυτεύματα ως εύκολη, άμεση και καθολικά εφαρμόσιμη λύση. Σε πολλές περιπτώσεις αποσιωπώνται σημαντικοί παράγοντες όπως οι ανατομικές ιδιαιτερότητες των στοματικών ιστών του ασθενούς, η ανάγκη για πρόσθετη προετοιμασία των ιστών, οι πιθανές επιπλοκές ή η διάρκεια της πραγματικής θεραπευτικής διαδικασίας.

Επισημαίνουμε ότι:

• Κάθε κλινική περίπτωση είναι ξεχωριστή και απαιτεί πλήρη κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο.

• Οι ¨γρήγορες¨ λύσεις δεν είναι πάντα κατάλληλες ή ασφαλείς για όλους τους ασθενείς.

• Η παραπλανητική παρουσία ιατρικών πράξεων αποτελεί σοβαρή παραβίαση της δεοντολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικής επικοινωνίας υγειονομικών υπηρεσιών.

• Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά και ειλικρινά για τα στάδια, τη διάρκεια, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

Καλούμε τους πολίτες:

• Να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε διαφημίσεις που υπόσχονται “θαύματα” ή “άμεσες λύσεις” χωρίς εξαιρέσεις,

• να επιλέγουν αποκλειστικά τα νόμιμα οδοντιατρεία για τις θεραπευτικές τους παρεμβάσεις,

• να ζητούν πάντα αναλυτική ενημέρωση του σχεδίου θεραπείας τους”.