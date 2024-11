Τρίωρο σεμινάριο για ελαιόλαδο στο Μουζάκι

Η ημερίδα - σεμινάριο, θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024 στις 7 μ.μ., στο καφενείο Μαρίνη στο Μουζάκι Τριφυλίας.

Το σεμινάριο θα εστιάσει στην παγκόσμια κατάσταση στην ελαιοκομία σήμερα και την αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σαν προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά (χημικά - οργανοληπτικά). Θα παρουσιαστούν επίσης τα προβλήματα από τα Ορυκτέλαια αλλά και άλλους επιμολυντές του Ελαιολάδου καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους στο χωράφι αλλά και στο ελαιοτριβείο.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μουζακίου στο πλαίσιο του προγράμματος ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean). Το ARTOLIO, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο, μέρος του προγράμματος ENI CBC MED για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο. Βασικούς σκοπούς έχει την αύξηση της παραγωγικότητας των ελαιώνων, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγομένου ελαιολάδου και την αξιοποίηση και προώθηση της αγοράς εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο γεωπόνος – βιοτεχνολόγος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Παναγιώτης Κάτσαρης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο email katsaris@elgo.gr και στα τηλέφωνα 2721091984 και 2721029812.