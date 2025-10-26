Η Τριφυλία στην πρωτοπορία της δακοκτονίας με drones και GPS

Ως μια από τις πρώτες υπηρεσίες που εφάρμοσε gps για την παρακολούθηση των ψεκαστικών μέσων από το 2006, πλέον βρίσκεται στο στάδιο σε 100% παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας κάθε ψεκαστικού μέσου, αλλά και του φυτοφαρμάκου που ψεκάζεται, ενώ εφαρμόζει εδώ και τρία χρόνια πιλοτικό πρόγραμμα για δολωματικούς ψεκασμούς με drone για ορεινές και δύσβατες περιοχές και από φέτος πιλοτικά ηλεκτρονικές παγίδες δάκου που η δίνουν αυτόματα στοιχεία για τον πληθυσμό.

Όλα αυτά σε μια προσπάθεια η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς να γίνει πιο αποτελεσματική, χωρίς κενά και με ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους παραγωγούς.

Μιλώντας στην «Ε» ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας σημείωσε: «Τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάστηκε η ανάγκη να καταγράψουμε τα προβλήματα στο πρόγραμμα δακοκτονίας και να τα επιλύσουμε. Αυτό ήταν μονόδρομος αν θέλαμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα και να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς.

Το κυριότερο πρόβλημα θα μπορούσαμε να πούμε είναι η δυνατότητα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των ψεκασμών. Δεν ήταν πάντα η προσδοκώμενη, ενώ εδώ με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πλέον είναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις απαιτητικές διαδικασίες των διαγωνισμών που είναι χρονοβόρες, γραφειοκρατία μεγάλη με κίνδυνο ακυρώσεων ή καθυστερήσεων. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως έγινε στη Περιφέρεια Πελοποννήσου με 3ετή διαγωνισμό, ωστόσο ο διαγωνισμός θα πρέπει να ξεκινά από το προηγούμενο καλοκαίρι. Υπάρχει ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών, στηριζόμαστε στο μεράκι και την αγάπη των συναδέλφων. Η έγκαιρη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Φέτος η Κρήτη είχε πρόβλημα. Επίσης να παραδίδονται έγκαιρα, οι ποσότητες να είναι τόσες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ΔΑΟΚ, να είναι σε διαφορετικές ομάδες για να διαχειριζόμαστε την ανθεκτικότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το ίδιο ισχύει για τις ελκυστικές ουσίες. Ένα ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη δυναμική του δάκου και την εποχιακή διακύμανση του εντόμου, αυτό το έχουμε μόνο στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας με ένα πρόγραμμα που κάναμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και βγάλαμε το μοντέλο του δάκου. Χρειάζεται χρηματοδότηση η έρευνα για την ελκυστικότητα της πρωτεΐνης».

Από το 2006 η ΔΑΟΚ Τριφυλίας ξεκίνησε την εφαρμογή gps και πλέον πέρασε στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο τόσο των ψεκαστικών μέσων όσο και της ροής του φυτοφραμάκου.

Με τον κ. Παρασκευόπουλο να τονίζει: «Είδαμε ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας ήθελε εξορθολογισμό και αναδιάρθρωση. Πλέον το πρόγραμμα στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, υιοθετώντας διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Το 2006 ξεκινήσαμε εδώ και βάλαμε τις νέες τεχνολογίες, ήταν gps που τα βάζαμε πάνω στα τρακτέρ ,όχι μόνιμα, τα βγάζαμε μετά από κάθε ψεκασμό και παρακολουθούσαμε τη πορεία. Από το 2010 μέχρι το 2015 παρακολουθούσαμε τη πορεία των ψεκαστικών σε πραγματικό χρόνο με έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Το 2016 ενταχθήκαμε με άλλες 3 ΔΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται NT4D και τα τελευταία 2 χρόνια αγοράστηκαν για όλη τη Περιφέρεια Πελοποννήσου gps και ροόμετρα. Με το ροόμετρο καταγράφεται η ροή του ψεκαστικού διαλύματος για να μη γίνεται σπατάλη. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Εμείς εδώ στη Τριφυλία το έχουμε εγκαταστήσει στο 100% των τρακτέρ από τον Ιούνιο σταθερά σε κάθε τρακτέρ και την ημέρα που πάνε για ψεκασμό τα ενεργοποιούν. Έτσι παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

Τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες

«Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της γεωπληροφορικής συμβάλουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικότερης πιο αποτελεσματικής δακοκτονίας παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας. Πετυχαίνουμε, την εύκολη παρακολούθηση – επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο της εφαρμογής των ψεκασμών όλων των ψεκαστικών μέσων ταυτόχρονα. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ροής του ψεκαστικού διαλύματος και της συνολικής κατανάλωσης ανά ψεκαστικό μέσο. Επίσης πετυχαίνουμε την οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων με τρόπο ώστε να αντλούνται έγκαιρα από τους εμπλεκομένους στη δακοκτονία , δημιουργείτε μια βάση δεδομένων.

Δημιουργούνται χάρτες που απεικονίζουν το ποσοστό των στρεμμάτων που ψεκάστηκαν, αν ψεκάστηκαν βιολογικά, αν έγιναν αλληλοεπικαλύψεις, αν έμειναν αψέκαστα ώστε να μπορούμε να τα διορθώσουμε, ενώ καταγράφεται και η ταχύτητα του ψεκαστικού μέσου.

Πιλοτικά προγράμματα με δολωματικούς ψεκασμούς, drones και ηλεκτρονικές παγίδες

«Εδώ και 3 χρόνια κάνουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα δολωματικού ψεκασμού με drone σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Σε περιοχές που είναι δύσκολο να πάνε ψεκαστικά με τρακτέρ.

Φέτος έχουμε πιλοτικά και ηλεκτρονικές παγίδες που φωτογραφίζουν αυτόματα και βλέπουμε το πληθυσμό, ωστόσο ακόμη χρειάζεται βελτίωση καθώς δεν μπορούμε να διακρίνουμε αρσενικά θηλυκά. Επίσης για τις παγίδες εδώ και πέντε χρόνια χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική καταγραφή που βλέπουμε μέσα από χάρτες της Google το σημείο που βρίσκεται και ο παγιδοθέτης περνάει σε μια εφαρμογή την καταγραφή και έχουμε άμεσα τα δεδομένα.

Προσπαθούμε και είμαστε στην πρωτοπορία, βάζοντας τις νέες τεχνολογίες και την ευφυή γεωργία, τη γεωργία της ακριβείας στο πρόγραμμα, για καλύτερα αποτελέσματα».