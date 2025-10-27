“Καμπανάκι” από τον πρόεδρο του “Νηλέα” Γιώργο Κόκκινο: “Χαμηλή παραγωγή σε μαυρολίσιο και κορωνέικο”

Είναι χαμηλή η παραγωγή στο φετινό μαυρολίσιο στην περιοχή της Χώρας και κατ’ επέκταση αυτό εκτιμάται και για το κορωνέικο ελαιόλαδο στη Μεσσηνία. Η αρχική τιμή στο μαυρολίσιο ακούγεται στα 5 ευρώ το κιλό και η ποιότητα, για την ώρα, είναι καλή, όμως, οι καιρικές συνθήκες προκαλούν ανησυχία για ασθένειες και ζημιές στη συνέχεια.

Τα στοιχεία αυτά τόνισε στην “Ε” ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών “Νηλέας” Γιώργος Κόκκινος.

“Είναι χαμηλή η παραγωγή στο μαυρολίσιο, δεν υπάρχει παραγωγή”, μας είπε ο κ. Κόκκινος κι εξήγησε: “Το 2023 ήταν καλή χρονιά για την περιοχή μας. Πέρυσι η παραγωγή επηρεάστηκε από την ανομβρία, στρεσαρίστηκαν τα δέντρα και δεν συνήλθαν”.

Παρατήρησε πως “είναι καλή η ποιότητα, όμως, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, υγρασία και ζέστη ευνοούν τον δάκο και το γλοιοσπόριο”. Οσον αφορά την τιμή, επισήμανε ότι “η τιμή που ακούγεται, είναι στα 5 ευρώ” και πρόσθεσε: “Η παραγωγή στην Ισπανία που είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της τιμής, αναθεωρείται προς τα κάτω σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, λόγω της ξηρασίας”.

Ο πρόεδρος του “Νηλέα” σημείωσε ότι “υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους εργάτες γης. Δεν δόθηκε παράταση και πριν λίγες μέρες άνοιξε η πλατφόρμα για πρόσκληση. Εξελίσσεται σε τεράστιο πρόβλημα. Εργάτες με εμπειρία είναι δυσεύρετοι και ζητούν 70 και 80 ευρώ”.

Εκφράζοντας την ανησυχία του, παρατήρησε ότι “είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην ελαιοπαραγωγή. Αντίθετα με την παγκόσμια παραγωγή και νέες χώρες, όπως η Τουρκία, που επενδύουν στην ελαιοπαραγωγή, στη Μεσσηνία και στη χώρα μας είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής και γερασμένος ο αγροτικός πληθυσμός. Πόσο θα αντέξουμε; Λίγοι νέοι ασχολούνται με την αγροτική και αυτοί αποθαρρύνονται με όλα τα προβλήματα”.

Ο Γ. Κόκκινος επισήμανε ότι η Πολιτεία πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της αγροτοδιατροφής, να ασχοληθεί με τις υποδομές, αρδευτικά έργα, αναδιαρθρώσεις ελαιώνων και άλλες καλλιέργειες, γιατί είναι επικίνδυνη η μονοκαλλιέργεια.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι “είμαστε σε στραβό γιαλό. Πρόγραμμα που υπήρχε, για να αποκτήσουμε υποδομές από λάθη του υπουργείου, μπορεί να μην υλοποιηθεί”.