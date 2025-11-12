Μεσσηνία: Σε λειτουργία ο σταθμός απολύμανσης για την ευλογιά στο Καλό Νερό

Σε λειτουργία βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας ο σταθμός απολύμανσης οχημάτων στο Καλό Νερό, ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης και μεταφοράς του ιού της ευλογίας των αιγοπροβάτων.

Επί της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας, λίγο πριν το Καλό Νερό, υπάρχει το συγκεκριμένο συνεργείο παρουσία και περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προχωρά σε απολύμανση εισερχόμενων οχημάτων, που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες (οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, βυτία ή άλλα οχήματα συλλογής και μεταφοράς γάλακτος, μεταφοράς ζωοτροφών, αγροκτηνοτροφικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, εταιρειών συντήρησης εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων).

Η πρωτοβουλία αυτή από την Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσεται στο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αποτελεί κρίσιμη δράση για τη θωράκιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

