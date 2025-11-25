ΕΘΕΑΣ: Συμφωνία για έλευση στην Ελλάδα εργατών γης από την Αίγυπτο

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εξασφάλιση εργατών γης από την Αίγυπτο, για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τη στήριξη του Έλληνα αγρότη και των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η ΕΘΕΑΣ έχει οργανώσει και συντονίσει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό, σε συνεργασία με τα αρμόδια Ελληνικά και Αιγυπτιακά Υπουργεία και τις αντίστοιχες Υπηρεσίες και Αρχές, με στόχο να διασφαλίσει την κατά το δυνατόν αποτελεσματική επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, την ταχεία εξυπηρέτηση των εργοδοτών και τη σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Η ύπαρξη στενής συνεργασίας που έχουμε, με τις αρμόδιες Ελληνικές και Αιγυπτιακές αρχές, εκτιμούμε ότι θα δώσει τη δυνατότητα της άμεσης επίλυσης τυχόν προβλημάτων και την ομαλή υλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης σε όλα τα στάδια.

Η υλοποίηση της συμφωνίας αυτής, αποτελεί σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την ελληνική αγροτική οικονομία, διότι δημιουργεί μία νέα δεξαμενή εύρεσης εργατικού δυναμικού από μία γειτονική χώρα που είναι φιλική προς την Ελλάδα, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση σε σχέση με άλλες χώρες και που το απαιτούμενο κόστος αεροπορικής μετάβασης είναι εξαιρετικά χαμηλό, (71 έως 101 ευρώ). Επίσης, το αντίστοιχο Αιγυπτιακό ημερομίσθιο είναι περίπου 6 ευρώ (39,30 ευρώ το ελάχιστο Ελληνικό), ο πληθυσμός της Αιγύπτου υπερβαίνει τα 108 εκατ. και η ταυτόχρονη μεσολάβηση και ο έλεγχος των Αιγυπτιακών και Ελληνικών υπηρεσιών καλύπτει σε σημαντικό βαθμό ζητήματα ασφάλειας των προς μετάκληση εργατών.

Η μετάκληση εργατικού δυναμικού από την Αίγυπτο, θα επιτρέψει τη γρήγορη κάλυψη των πιεστικών αναγκών της αγροτικής παραγωγής, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και θα διατηρήσει το κόστος εργασίας σε βιώσιμα επίπεδα για τους αγρότες μας.

Η αρχική συμφωνία προβλέπει τη μετάκληση και απασχόληση 5.000 εργατών γης, με άμεση δυνατότητα αύξησης ανάλογα με τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Ήδη η ΕΘΕΑΣ έχει πάρει συνεντεύξεις και βιογραφικά στοιχεία μεγάλου αριθμού εκ των ενδιαφερόμενων εργατών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας της Αιγύπτου και συνεχίζει.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να απευθύνονται εγγράφως με email στην ΕΘΕΑΣ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: workforce.etheas@gmail.com, ζητώντας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία.