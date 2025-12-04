Μεσσηνία: Ζημιές 50 – 60% στις ελιές από τη χαλαζόπτωση (βίντεο)

Ο κ. Αναστασόπουλος «Θέλω να αναφερθώ και στο τελευταίο μεγάλο πρόβλημα της χαλαζόπτωσης που έχει υποστεί η ελαιοκομία στο νομό μας και η παραγωγή. Υπάρχουν αρκετά μεγάλες ζημιές σε όλο το νομό, όχι σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Υπάρχει σε εξέλιξη η λεγόμενη αυτοψία από τον επόπτη του ΕΛΓΑ μαζί με άλλους μόνιμους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ. Υπάρχουν τρία συνεργεία αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στο νομό. Το ένα ξεκίνησε από το Δήμο Μεσσήνης, όπου συμμετείχα και εγώ στο ξεκίνημα, αλλά και ο κ. Τζούμης παρακολούθησε όλη την πορεία, καθώς επίσης και στην Τριφυλία άλλο ένα και στην Πυλία. Η ΔΑΟΚ συνεργάζεται με τον ΕΛΓΑ στην κατεύθυνση να αποσαφηνιστεί γρήγορα το ποσοστό της ζημιάς σε κάθε περιοχή, ώστε με τις αιτήσεις που θα γίνουν από τους ελαιοπαραγωγούς να γίνει η αυτοψία από τα απαιτούμενα κλιμάκια του ΕΛΓΑ και να κριθούν οι ζημιές επακριβώς ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Λάμπρος Τζούμης δήλωσε: «Στο πλαίσιο εκτίμησης των ζημιών από την χαλαζόπτωση, όπως ανέφερε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, με ένα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκεφθήκαμε τον Δήμο Μεσσήνης και συγκεκριμένα τις κοινότητες Καλογερόρραχη, Ελληνοκλησιά, Κλίμα, Τρίκορφο, Δραΐνα, Μάνεση, Στέρνα, Αριστομένης, Πελεκανάδα και Ανάληψη. Σε όλες τις κοινότητες υπήρχαν ζημιές που σε κάποιες περιπτώσεις στις ελιές καλαμών, δηλαδή στις χοντρές ελιές, ξεπερνούσε το 50-60%. Τόσο ήταν το ποσοστό περίπου που είχαν πέσει στο έδαφος.

Επίσης υπήρχε και ζημιά πάνω στο δέντρο γιατί πολλές ελιές είχαν χτυπηθεί από το χαλάζι συνεπώς λοιπόν δεν θα μπορούσαν να έχουν παραγωγή. Και στις ποικιλίες της κορωνέικης υπήρχε ζημιά σε αρκετές περιπτώσεις περίπου ίδια όπως στις ελιές καλαμών και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σε μικρότερο ποσοστό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι.Ο υπάλληλος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε τους αγρότες σχετικά με τον τρόπο που θα υποβάλουν τις αιτήσεις και είπε ότι από την άλλη μέρα, δηλαδή από χθες, για τις κοινότητες τις οποίες επισκεφθήκαμε θα μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις για να αποζημιωθούν.»