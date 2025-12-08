Τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Δεκάδες τρακτέρ παρατάχθηκαν στην οδό Αριστομένους στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια συνέχισαν την πορεία τους προς το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην οδό Κρήτης.
View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/agrotika/item/346677-ta-trakter-bikan-sto-kentro-tis-kalamatas-vinteo-fotografies#sigProIda92941d48f
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/agrotika/item/346677-ta-trakter-bikan-sto-kentro-tis-kalamatas-vinteo-fotografies#sigProIda92941d48f