Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2025 11:57

Τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δυναμική είσοδο στο κέντρο της Καλαμάτας έκαναν σήμερα αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με τα τρακτέρ τους.

Δεκάδες τρακτέρ παρατάχθηκαν στην οδό Αριστομένους στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια συνέχισαν την πορεία τους προς το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην οδό Κρήτης.

Αγροτικά
