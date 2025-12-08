eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2025 13:56

Μεσσηνία: Αγροτικό μπλόκο στο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (βίντεο-φωτογραφίες)

Μεσσηνία: Αγροτικό μπλόκο στο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (βίντεο-φωτογραφίες)

Μπλόκο στον δρόμο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη έστησαν οι αγρότες της Μεσσηνίας.

Δεκάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου με τους παραγωγούς από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα οι αγρότες με τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Καλαμάτας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας ενώνοντας τις φωνές τους με αυτές και των υπολοίπων αγροτών της χώρας.

