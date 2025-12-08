Μεσσηνία: Αγροτικό μπλόκο στο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (βίντεο-φωτογραφίες)

Δεκάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου με τους παραγωγούς από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Νωρίτερα οι αγρότες με τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Καλαμάτας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας ενώνοντας τις φωνές τους με αυτές και των υπολοίπων αγροτών της χώρας.
