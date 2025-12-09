Ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης στηρίζει αγρότες και κτηνοτρόφους

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Πετρόπουλος και η γ.γ. Κωνσταντίνα Χαρλέπα, σημειώνεται πως “ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής μας, των ανθρώπων που εδώ και γενιές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας και της καθημερινότητάς μας.

Οι αγρότες δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός κλάδος. Είναι οι γείτονες, οι φίλοι και οι οικογένειές μας. Είναι εκείνοι που ξεκινούν πριν χαράξει, που δίνουν καθημερινά μάχη με τη γη,

τις καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες, ώστε να υπάρχει επάρκεια τροφίμων στο τραπέζι όλων

μας. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή και οφείλει να στηριχθεί άμεσα και ουσιαστικά, με σοβαρά και στοχευμένα μέτρα. Μέτρα που διασφαλίζουν την επάρκεια και την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία των εργαζομένων

στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αλλά και την απαραίτητη ρευστότητα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της αγοράς.

Σήμερα, ο αγώνας των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αγώνας όλων μας. Είναι αγώνας αξιοπρέπειας, επιβίωσης και δικαιοσύνης. Απέναντι στις πιέσεις και την αβεβαιότητα, δείχνουν

δύναμη και αποφασιστικότητα - και μαζί τους στεκόμαστε κι εμείς”.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης καλεί “όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν το βάρος που σηκώνουν οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την παραγωγή και την τοπική οικονομία. Πίσω από κάθε προϊόν που φτάνει στα καταστήματά μας βρίσκεται ο μόχθος, η αγωνία και η ελπίδα ενός ανθρώπου που παλεύει για το μέλλον της οικογένειάς του”.

Και καταλήγει: “Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης δηλώνει έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξή του”.