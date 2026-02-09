Σύσκεψη αγροτών σήμερα στο Χανδρινού

Σύσκεψη πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα, στις 8 το βράδυ, στη βιβλιοθήκη του Χανδρινού, η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, με σκοπό να συζητηθεί ο τρόπος υλοποίησης της πρότασης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, για κινητοποίηση των αγροτών της χώρας με τρακτέρ στην Αθήνα.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι “μετά 54 μέρες στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη την χώρα συνεχίζουμε ενωμένοι και ακλόνητοι σαν μια γροθιά απέναντι σε όλα αυτά που πάνε να μας ξεκληρίσουν και αυτά είναι η ΚΑΠ της ΕΕ και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, που μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Συνεχίζουμε, καθώς όπως είχαμε πει, ο αγώνας δεν σταματάει, αυτός είναι ένας αγώνας δίκαιος, αφορά την παραμονή μας στα χωρία μας, στα χωράφια μας. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά!!!”.

Και καλεί “τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στη σύσκεψη και να δώσουμε ένα δυναμικό «παρών» στην Αθήνα`.