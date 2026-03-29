Οι αγρότες της Τριφυλία αγωνιούν: Πάνω το κόστος παραγωγής από πετρέλαια και λιπάσματα!

Σε μια περιοχή αγροτική όπως η Τριφυλία, που μάλιστα αυτή τη περίοδο τα θερμοκήπια είναι σε ρυθμούς φουλ παραγωγής, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες κηπευτικών σε εξέλιξη ο προβληματισμός και η αγωνία είναι έντονη.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου είναι ένα σημαντικό έξοδο στο κόστος καλλιέργειας , τόσο για την κίνηση των τρακτέρ , αλλά και τις μεταφορές των προϊόντων τους και των πρώτων υλών που χρειάζονται.

Ενώ η αύξηση αυτή δεν επηρεάζει μόνο το καύσιμο, αλλά και τα παράγωγα του όπως είναι τα πλαστικά και άλλα υλικά. Παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στα λιπάσματα που εκτιμούν ότι δεν θα είναι οι μοναδικές, αλλά και οι αυξήσεις που αναμένονται και θεωρούνται σίγουρες- όπως έχουν ενημερωθεί από τους προμηθευτές τους – σε υλικά συσκευασία αλλά και φυτοφάρμακα.

Από την άλλη εκπρόσωποι συλλογικών φορέων που μας μίλησαν τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αύξηση που έχει υπάρξει, είναι ημίμετρα και μια σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι σε ένα κλάδο που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα έχουν να προστεθούν ακόμη περισσότερα, κάνοντας το μέλλον εξαιρετικά αβέβαιο.



Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας, σε μια περιοχή που χτυπά η καρδιά των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Τριφυλίας μας επισήμανε: «Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια δραματική αύξηση τους κόστους για τις καλλιέργειες μας. Καταρχάς η τιμή το πετρελαίου από το 1,45-1,5 που είχε το λίτρο πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ μιλάμε για μια αύξηση πάνω από 35% μέχρι στιγμής. Αυτό έχει επιπτώσεις παντού, στη καλλιέργεια από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, στις μετακινήσεις, στις μεταφορές στα πάντα. Επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος όλου του αγροτικού τομέα και φτάνουμε στο σημείο που δεν ξέρουμε αν θα είναι βιώσιμη η καλλιέργεια μας.

Αυξήσεις όμως έχουμε και στα λιπάσματα οι αρχή έγινε με τα αζωτούχα που έχει αυξηθεί από 100-150 ευρώ ο τόνος και όπως μας λένε αυτές είναι οι πρώτες αυξήσεις , θα ακολουθήσουν και άλλες. Έρχονται αυξήσεις και στα νάιλον , στα φυτοφάρμακα, στα χαρτόκουτα , στα υλικά συσκευασίας , σε επίπεδο που ακόμη δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πραγματικά που θα φτάσει αυτή η κατάσταση κάθε μέρα τα πράγματα αλλάζουν.

Το κόστος της καλλιέργειας πλέον είναι πολύ υψηλό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όλο αυτό συνέβη σε μια εποχή που για την περιοχή μας οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι σε πλήρη εξέλιξη είναι στο φουλ της παραγωγής τους και υπάρχουν ανάγκες.

Όσο για τα μέτρα, τι να μας δώσουν, τα 20 λεπτά που θα είναι η μείωση το πετρέλαιο θα έχει 2,5 ευρώ από το 1,45 που είχε , αυτά είναι ημίμετρα. Οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλες, αυτά που λένε ότι θα μας δώσουν και για το πετρέλαιο και για τα λιπάσματα είναι σταγόνα στον ωκεανό».



Ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών "Η Τριφυλία" επισήμανε: «Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,15 στη περιοχή μας είναι απαγορευτικό για εργασίες με το τρακτέρ, για μετακινήσεις και μεταφορές, το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Η επιδότηση των 20 λεπτών που θα δοθεί στην αντλία δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την αύξηση που έχει γίνει και που συνεχίζεται. Επίσης το κόστος μεταφοράς των προϊόντων έχει αυξηθεί, οι μεταφορικές εταιρείες μας ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξει αύξηση περίπου 15%. Τα λιπάσματα αυξήθηκαν από 100-150 ευρώ ο τόνος με τις νέες παραγγελιές που γίνονται.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τους παραγωγούς και από την άλλη φτάνει και το προϊόν ακριβό στο καταναλωτή -χωρίς να έχει αυξηθεί η τιμή παραγωγού – αποτρέποντας έτσι τους καταναλωτές να αγοράζουν και να υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα. Επίσης ότι εξαρτάται από το πετρέλαιο, πλαστικά, νάιλον, χαρτόκουτα θα αυξηθούν.

Είπαν για τα λιπάσματα ότι θα μας δοθεί το 15% επιστροφή με τα τιμολόγια που θα πάμε για αγορές μετά τις 15 Μαρτίου, είναι ένα μέτρο, αλλά πόσο θα κρατήσει, οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και θα αυξηθούν και άλλο το μέτρο θα διατηρηθεί; Όπως είπα για το πετρέλαιο τα 20 λεπτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα επίπεδα που έχουν φτάσει οι τιμές. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, το κόστος της παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ και ποιος θα επωμιστεί το βάρος της αύξησης αυτής, ο παραγωγός. Δεν ισχύει ότι οι παραγωγοί ακριβαίνουν τα προϊόντα. Ο αγρότης είναι ο μόνος που δεν κοστολογεί το προϊόν του, η τιμή καθορίζεται από τη προσφορά και τη ζήτηση, είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν καθορίζουμε τη τιμή».