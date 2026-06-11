Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας: “Από γλοιοσπόριο και όχι οι από κηκιδόμυγα οι μυκητολογικές προσβολές”

“Η αποφύλλωση και οι ξηράνσεις κλαδίσκων που παρατηρούνται στις ποδιές αλλά και στις κορυφές των ελαιοδέντρων οφείλονται σε μυκητολογικές προσβολές κυρίως από γλοιοσπόριο και κερκόσπορα της περσινής χρονιάς”: Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας για τα προβλήματα που παρατηρούνται σε ελαιόδεντρα σε περιοχές του νομού, παρατηρώντας ότι “η κηκιδόμυγα των βλαστών δεν προκαλεί αποφύλλωση”.

Δίνοντας απάντηση στο δημοσίευμα της “Ε”, την Τρίτη 9 Ιουνίου, για “εκτεταμένες προσβολές από την κηκιδόμυγα”, σύμφωνα με αναφορά του γεωπόνου Κώστα Μαθιόπουλου από το Βλαχόπουλο, το Δ.Σ. του Συλλόγου, σημειώνει πως τα αποτελέσματα από τρία πανεπιστήμια “επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γλοιοσπορίου”. Κι εκτιμά πως “πολύ σημαντικό είναι οι συχνές επισκέψεις των παραγωγών στα ελαιοπερίβολα τους και αν διαπιστώσουν πρόβλημα μετά από συνεννόηση με τον γεωπόνο – σύμβουλό τους, να επεμβαίνουν με τα κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα”.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Απόστολος Κ. Ζωντανός και ο γραμματέας Θεόδωρος Β. Ποντίκης αναφέρει:

“Με θλίψη και απορία διαβάσαμε το άρθρο σας με τίτλο ‘Ζημιές στα ελαιόδεντρα της Μεσσηνίας από την κηκιδόμυγα’ και τις συστάσεις κάποιων για την αντιμετώπισή της.

Σεβόμενοι τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και την επιστημονική μας ιδιότητα οφείλουμε για δεύτερη φορά να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, επισημαίνοντας τα εξής:

Α) Η αποφύλλωση και οι ξηράνσεις κλαδίσκων που παρατηρούνται στις ποδιές αλλά και στις

κορυφές των ελαιοδέντρων οφείλονται σε μυκητολογικές προσβολές κυρίως από γλοιοσπόριο και κερκόσπορα της περσινής χρονιάς. Η έλλειψη σωστής φυτοπροστασίας, η ελλιπής θρέψη και η εγκατάλειψη των ελαιώνων επιτείνουν το πρόβλημα.

Β) Η κηκιδόμυγα των βλαστών δεν προκαλεί αποφύλλωση. Οι προνύμφες της ζουν ομαδικά, τρώγοντας και καταστρέφοντας το κάμβιο και τα εσωτερικά τμήματα του φλοιού των νεαρών κλαδίσκων στα νεαρά κυρίως δέντρα. Οι προσβεβλημένοι κλαδίσκοι παρουσιάζουν καχεξία και ξεραίνονται την ίδια βλαστική περίοδο χωρίς να ρίχνουν τα φύλλα (Τζανακάκης – Κατσόγιαννος, Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου, 1998). Οι ζημιές που προκαλούνται από την κηκιδόμυγα των βλαστών δεν αξιολογούνται σαν οικονομικά σημαντικές γι’ αυτό και δεν χρειάζεται καμία επέμβαση για την αντιμετώπισή της. Οι ψεκασμοί δεν είναι αποτελεσματικοί, γιατί οι προνύμφες αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φλοιού. Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση άλλων εχθρών (Ρυγχίτη, καρπόβια γενιά πυρηνοτρήτη, δάκο), αρχές καλοκαιριού, περιορίζουν τα ακμαία της κηκιδόμυγας (Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων Νο 9 Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών Ηράκλειο Κρήτης)

Γ) Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας το προηγούμενο διάστημα είχε στείλει δείγματα σε τρία πανεπιστήμια (Γεωπονικό Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Καλαμάτας με το οποίο έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας) με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γλοιοσπορίου.

Σαν Σύλλογος προτείνουμε: 1) Επιμελημένο κλάδεμα για τον καλό αερισμό και φωτισμό της κόμης του δέντρου, ώστε να μειώνονται οι θύλακες υγρασίας. 2) Αφαίρεση και άμεση καταστροφή - απομάκρυνση των ξερών ή προσβεβλημένων κλάδων για τη μείωση των μολυσμάτων. 3) Στο συγκεκριμένο βλαστικό στάδιο (μικρό καρπίδιο) ψεκασμούς καλύψεως με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την προστασία του ελαιόδεντρου και του ελαιόκαρπου από το γλοιοσπόριο. Είναι σημαντικό να συνδυαστεί και με κατάλληλο εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση του ρυγχίτη, της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη και της πρώτης θεμελιωτικής γενιάς του δάκου.

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι οι συχνές επισκέψεις των παραγωγών στα ελαιοπερίβολα τους και αν διαπιστώσουν πρόβλημα μετά από συνεννόηση με τον γεωπόνο – σύμβουλό τους, να επεμβαίνουν με τα κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Παρακαλούμε τις αρμόδιες αρχές και τους επιστημονικούς φορείς για τις ενέργειες πληροφόρησης των παραγωγών”.