1+1 επιλογές για να συνδυάσεις το τζιν σου φέτος!

Στα δύσκολα το επιλέγεις, για τις καθημερινές εμφανίσεις σου στη δουλειά είναι εκεί, για την βραδινή σου έξοδο είναι και πάλι από τις πρώτες σου επιλογές. Ανάλογα με το πώς το συνδυάζεις, έχεις και το αποτέλεσμα που θέλεις στο loοκ σου, όποια κι αν είναι η περίσταση.

Σου προτείνουμε δύο από τους πολλούς τρόπους να το συνδυάσεις και να είσαι καλοντυμένος ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το πόσο προσεγμένο θες να είναι το outfit σου, τώρα την άνοιξη.

Με πουκάμισο λινό

Τα ανδρικά πουκάμισα είναι must το καλοκαίρι. Το λινό έχει κάνει μεγάλο come back στον τομέα πουκάμισο. Πρόκειται για ένα δροσερό ρούχο που το φοράς και πας παντού. Το λευκό είναι το all time classic, αγόρασέ το από εδώ, με γιακά μαο που θα σε βολέψει σίγουρα. 100% λινό!

Με φούτερ

Αν ετοιμάζεσαι για τη βόλτα σου, για εκδρομή, για καφέ ή ακόμα και για το γραφείο που δεν έχει dress code, επίλεξε ανδρικά φούτερ σε κανονική γραμμή. Το φούτερ Calvin θα το βρεις σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις από 3GUYS. Θα παραδοθεί στην πόρτα σου σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Τζιν blue

Basic ανδρικά τζιν παντελόνια σε κλασικό μπλε. Η πιο standard απόχρωση για τζιν που θα ταιριάξει με τα περισσότερα ρούχα σου. Το παντελόνι ALGY σε στενή γραμμή αποτελείται στο 98% από μαλακό βαμβάκι. Εναλλακτικά αν θέλεις πιο κανονική προς φαρδιά γραμμή δες εδώ.

